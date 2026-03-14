ダイソーでまたしてもIKEAそっくりな商品を発見！お部屋のデコレーションに最適な、ワイヤータイプのLEDライトです。サイズやデザインの違いはあれど、価格はなんとIKEA商品の半額以下…300円で買えちゃいます！繊細なワイヤーとあたたかみのある淡い光で、置くだけでお洒落な空間を演出してくれますよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ワイヤーライト（60LEDs、ウォームホワイト）価格：￥330（税込）サイズ（約）