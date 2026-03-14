ダイソーで手に入る『巾着、スクエア（ミッキー＆フレンズ）』が、まるでパークのお土産のような可愛さで話題です！薄手で柔らかく、ミニバッグにも収まるサイズ感なので、コスメやペン、サニタリー用品などの整理にも便利。レトロなデザインと使いやすさを兼ね備えた、普段使いにぴったりの優秀アイテムです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：巾着、スクエア（ミッキー＆フレンズ）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダ