トーストやおやつにピーナッツバターを使いたいけれど、瓶タイプだと量が多くて手を出しづらいことも。ダイソーでは、100g入りの使い切りやすいサイズのピーナッツバターが売っています！なめらかでクリーミーなタイプや、粒の食感を楽しめるタイプなど、好みに合わせて選べて、気軽にピーナッツバターを楽しめますよ♪【詳細】他の記事はこちら100gで使い切りやすい！ちょっと試したいときにも嬉しいサイズ！ダイソーのピーナッツ