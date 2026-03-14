全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、埼玉県・戸田のラーメン店『まるあ中華そば』です。醤油のキレと澄んだ豚骨の旨みがじんわり奥深い！キレのある醤油の香りが立つ。まずはレンゲでスープをひと口。半濁のスープはコクありまろやかで、うーん、旨みが深い。こうなると箸がどんどん進む。関東初上陸という“車庫前系”和歌山ラーメンである。濃厚白濁の豚骨醤油が特徴とされる