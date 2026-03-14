トッテナム・ホットスパー（スパーズ）を率いるイゴール・トゥドール監督が、自身の早期解任を望む声に反論した。13日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えた。スパーズは2月11日にトーマス・フランク前監督を解任し、同14日からトゥドール監督を招へい。しかし、クロアチア人指揮官の就任後はリーグ戦3連敗（フランク体制も含めると5連敗）。さらに10日のチャンピオンズリーグ（CL）アトレティコ・マドリード戦でも2−