チェルシーに所属するポルトガル代表FWペドロ・ネトに罰金と追加の出場停止処分が下されている。13日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。ネトは今月1日に行われたプレミアリーグ第28節のアーセナル戦（●1−2）で67分と70分に立て続けにイエローカードを貰ったことで退場となり、4日に行われた第29節のアストン・ヴィラ戦（◯4−1）は出場停止となっていた。しかし、退場となったアーセナル戦ではピッチを後にする際に