横田慎太郎さんとの“2ショット”を投稿した梅野隆太郎(C)産経新聞社阪神の梅野隆太郎が3月13日、自身のインスタグラムを更新。2軍施設「SGLスタジアム尼崎」の室内練習場に、2023年に脳腫瘍のため28歳の若さで亡くなった元チームメイト・横田慎太郎さんのパネルが設置されたことを報告した。【写真】梅野隆太郎が投稿した横田慎太郎さんとの“2ショット”を見る（2枚目）梅野と横田さんは2013年のドラフト同期。大卒の梅野、