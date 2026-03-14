種市篤暉らが投稿した「同級生会ショット」が脚光を浴びている(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日の準々決勝でベネズエラと対戦する。それに先立ち、種市篤暉と藤平尚真の両右腕が13日に、それぞれのインスタグラムを更新。山本由伸ら同学年の選手と決起集会を開いたことを明かした。【写真】種市篤暉が投稿した侍98年会「豪華メンバー」をチェック種市と藤平が投稿した写真は、左から牧秀悟、藤平、