吉沢亮さんスタッフ公式X（旧Twitter）アカウントは3月14日、投稿を更新。13日に行われた「第49回日本アカデミー賞」授賞式での姿を披露しました。【写真】吉沢亮、「第49回日本アカデミー賞」授賞式での姿「日本映画界、ドラマ界の宝です!! マジ国宝!!」同アカウントは「皆様深夜に失礼いたします。嬉しいご報告がございます」と2枚の写真を投稿。「吉沢が映画『国宝』にて第49回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞しました