「ＷＢＣ・準々決勝、ドミニカ共和国代表１０−０韓国代表」（１３日、マイアミ）韓国代表の柳監督は試合後の会見で「ドミニカは強かった」と率直な意見を吐露。「チームがどれだけパワフルかと実感できた」と語り、ドミニカは日本より強いか？の問いに「ドミニカはこれから準決勝に行くが、そこで自分たちがどれだけパワフルか分かると思う」と明かした。初回こそ三者凡退に抑えたが、二回、１死からカミネロの左翼線二塁打