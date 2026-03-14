「ＷＢＣ・準々決勝、ドミニカ共和国代表−韓国代表」（１３日、マイアミ）ドミニカ共和国が大会史上最多タイとなる１４本目のアーチで韓国代表に７回コールド勝ち。４強進出一番乗りを果たした。試合後、グラウンドインタビューに応じたゲレーロは「すごくいいシーンだった」と振り返った。二回１死一塁からカミネロが左翼線を破る二塁打を放った。一塁走者のゲレーロは一気に三塁を回ってホームへ突っ込んだ。捕手の位置を