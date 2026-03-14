「ＷＢＣ・準々決勝、ドミニカ共和国代表１０−０韓国代表」（１３日、マイアミ）韓国代表が序盤でドミニカ共和国代表の猛攻を止められずコールド負けで大敗。第２回大会以来となる４強進出はならず、ナインは呆然と立ち尽くした。初回こそスコアボードにゼロをともした韓国代表。だが二回、先頭・ゲレーロへの四球から流れが変わった。１死後、カミネロが放った左翼線二塁打で主砲が一気にホームへ。ド迫力のヘッドスライデ