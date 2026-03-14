大腸がんの手術を終えて退院したことを公表しているタレントの歩りえこさんが、自身のインスタグラムを更新。かつて暮らした台湾への思いを綴りました。 【写真を見る】【 がん闘病 】歩りえこさんかつて暮らした台湾への思い「もう荷物も全部引き上げちゃって何もないけど、子供たちのおじいちゃんはいる」歩さんは「台湾🇹🇼 また行きたいなあ。」と綴り、台湾の夜の街での画像を添え、思い出を振り