俳優の妻夫木聡（45）が14日、自身のインスタグラムを更新。豪華俳優陣との集合ショットを公開した。【写真】「とてもステキな写真」妻夫木聡が公開した『日本アカデミー賞』優秀主演男優賞5人の舞台裏ショット日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」で優秀主演男優賞を受賞した妻夫木。13日には授賞式が行われた。投稿で妻夫木は、「愛が溢れる素晴らしい授賞式でした またここへ戻ってこられるよう、精進します