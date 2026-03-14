「ＷＢＣ・準々決勝、ドミニカ共和国代表−韓国代表」（１３日、マイアミ）今季から中日に所属するドミニカ共和国代表のアブレウが六回から２番手で登板。１５０キロ台後半のツーシームを駆使し、１回を三者凡退に抑えた。先頭を１５８キロのツーシームで見逃し三振に仕留めると、続くキム・ドヨンは１５８キロのフォーシームで空振り三振に斬った。そしてジョーンズも１５８キロのスーシームでバットをへし折っての二ゴロ。