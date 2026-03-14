お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が13日、Xを更新。お笑いトリオ、ジャングルポケットの元メンバー斉藤慎二被告（43）の初公判をめぐり、私見をつづった。ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた斉藤慎二被告は同日、東京地裁で初公判に臨んだ。検察から、テレビ番組の撮影合間にロケバス車内で初対面の共演女性に「かわいいね」などと声をかけ、キス、胸を触る、口腔（こうくう）性交をさせ