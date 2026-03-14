【漫画】本編を読む戦後80年を迎え、語り継がなくてはならない「あの頃、あの時」の記憶を鮮明に伝えるコミックエッセイがある。『お義父さん、戦争ってどげんやった？年の差婚した私が聞いた「あの日」の記憶』（ゆる山まげよ/竹書房）は、80代の義父から太平洋戦争の体験談を聞き、再構築した作品。「戦争って、本当はどんなものだったんだろう？」という問いに答えてくれる内容だ。主人公・まげよは平成初期生まれ。親子ほ