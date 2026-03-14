ガールズグループ少女時代のメンバー、ティファニーが俳優ピョン・ヨハンと婚姻届提出後にラブストーリーを公開し、話題になっている。去る2025年12月、2人は結婚を前提に交際中であることを認めた後、2月27日、約2カ月で法的に夫婦となり、関心を集めていた。【写真】ティファニー、ドラマで夫と"濃厚キス"2人の縁は、2024年に公開されたDisney＋ドラマ『サムシクおじさん』から始まった。作品を通じて親しくなった2人は、自然に