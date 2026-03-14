結婚を視野に入れている誠実な男性は、同じく結婚を意識している女性を求める傾向にあります。そのため、「結婚する気がないのかも」と思われた時点で即アウト、という可能性も…。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「男性に『結婚する気はないんだな』と思われてしまう女性」をご紹介します。【１】子どもがあまり好きではない「子どもはいらないし、結婚しなくていいと思っていそう」（２０代男性）など