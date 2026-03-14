あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ギャルピース」の略語は？「ギャルピース」の略語はなんでしょうか？ヒントは、「ピース」は1文字に略されます！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ギャルピ」でした！「ギャルピ」とは、「ギャルピース」を略した言葉。Vサインを逆さに向けて、少