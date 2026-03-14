◆ＷＢＣ準々決勝カナダ―米国（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）米国―カナダ戦は６回まで２点差の接戦で、終盤戦に突入した。３―０で迎えた５回、米国が１死からアンソニー（Ｒソックス）の二塁内野安打とローリー（マリナーズ）の四球で１死一、二塁とチャンスメーク。好調の８番チュラング（ブルワーズ）が二遊間を破る適時打を放ち、４点目を挙げた。なお１死三塁でクローアームストロング（カブ