1978年に調教助手として競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の牝馬三冠を育てた国枝栄調教師（70歳）が、競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴るコラム連載「人間万事塞翁が競馬」。今回は、特別編として「調教師生活最後の日」についてレポートする。【写真】都内のホテルで開かれた国枝栄氏の引退謝恩会。パーティーは金子真人オーナーによる乾杯の音頭で