◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第６節横浜ＦＭ―千葉（１４日・日産ス）Ｊ１千葉はアウェーで横浜ＦＭと対戦する。両者の公式戦での対戦は２００９年以来１７年ぶりの対戦で、９３年Ｊリーグ開幕時から在籍する「オリジナル１０」同士の対決となる。Ｊ１での通算対戦成績は、１０勝５分け２５敗と大きく負け越し。また２００４年第２ステージから１１戦勝利なし（７敗４分け）と、アウェーでは２００３年第２ステージから