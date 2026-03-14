「ＡＢＥＭＡ大相撲」の専属解説者の元横綱・若乃花（３代目）の花田虎上氏がこのほど、スポーツ報知の取材に応じた。３月８日の初日を解説後、今場所の期待の力士を明かした。また今場所の解説への意気込みや、みどころも明かしてくれた。関脇・霧島（音羽山）は先場所は関脇で１１勝。関昇進の目安とは「三役で直近３場所合計３３勝」とされ、足がかりをつくった。今場所は大関復帰へ足場固めとなる。「霧島には文句を言わ