あなたは読めますか？突然ですが、「崇める」という漢字読めますか？神聖なものや尊敬する対象に対して使われる言葉ですが、いざ漢字で書かれると読み方に迷う方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「あがめる」でした！この漢字は、この上ないものとして敬う、また尊いものとして大切に扱うことを意味します。相手を自分より高い位置にあるものとして、心から敬意を払う様子を表す言葉です。例文としては、土地の守り