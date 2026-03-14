あなたは読めますか？突然ですが、「未曽有」という漢字読めますか？ニュースや新聞などで、重大な出来事を伝える際によく使われる言葉ですが、正しく読めているでしょうか？気になる正解は……「みぞう」でした！未曽有とは、今までに一度も起こったことがないこと、きわめて珍しいことを意味します。もともとは仏教用語で「奇跡」や「非常に尊いこと」を指していましたが、現代では驚くべき大事件や災害などに対して使われるのが