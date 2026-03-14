防衛大学校の卒業式で訓示する高市首相＝14日午前、神奈川県横須賀市高市早苗首相は14日、防衛大学校（神奈川県横須賀市）の卒業式で、自衛隊の最高指揮官として訓示した。年内に国家安全保障戦略など安保関連3文書を改定する方針に触れ「わが国と国民を断固として守り抜くため、防衛省・自衛隊の組織の在り方も含め、あらゆる選択肢を排除せずに検討する」と述べ、防衛力の抜本的強化と抑止力維持に決意を示した。中国と北朝