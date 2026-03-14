【ニューヨーク＝山本貴徳】英国の伝説的ロックバンド「ピンク・フロイド」のギタリスト、デヴィッド・ギルモアさんが使用していたギターが１２日の競売で、１４５５万ドル（約２３億２０００万円）で落札された。米紙ニューヨーク・タイムズによると、ギターとして最高額を更新した。落札されたのはフェンダー社製の黒いストラトキャスターで、ギルモアさんが１９７０年にニューヨークの楽器店で購入した。代表作「狂気」など