◇第6回WBC準々決勝米国─カナダ（2026年3月13日テキサス州ヒューストン）カナダが5点を追う6回に反撃した。0─5の6回、四球でつくった2死二塁の好機でブラックが左前適時打を放ち、反撃ののろしをあげた。ここで米国2番手・ケラーが降板。3番手として昨季マリナーズで76試合登板の鉄腕スパイアーがマウンドへ。それでもカナダの7番打者、B・ネーラーが内角スライダーを捉え、右中間スタンドへ特大2ランを放ち、点差