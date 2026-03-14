元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１３日放送の「ザワつく！金曜日」に出演。人生で初めて訪れた人気チェーン店に感激するも、ヴァイオリニストの高嶋ちさ子から「今頃？」などと失笑された。番組で「本日の１枚」として一茂が紹介したのが、大盛りのうどんを目の前に満面の笑みをたたえる自身の写真。「私がね、初めて丸亀製麺に行きました。オレここ初めて行きましてね…」と人生で初めて人気うどん店を訪れたことを報告