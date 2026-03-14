2026年3月14日放送のNHK『土スタ』に藤竜也さんが中村優子さんと共に出演。ドラマ『魯山人のかまど』の撮影秘話や、半世紀前の大河ドラマ出演の思い出などを語ります。そこで、藤さんが趣味や夫婦円満の秘訣を語った2023年5月8日のインタビュー記事を再配信します。*****2023年5月12日から全国公開される映画『それいけ！ゲートボールさくら組』で、主人公の織田桃次郎を演じる、藤竜也さん。これまで大島渚監督の『愛のコリーダ』