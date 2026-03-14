日産「パトロール」2027年度前半に正式導入決定2025年10月29日、日産は「ジャパンモビリティショー2025」の会場において、新型「パトロール」を2027年度前半に国内へ投入することを明らかにしました。かつて日本でも販売されていた本格派モデルの再上陸というニュースに対し、SNSでも多くの意見が飛び交っています。【画像】超カッコいい！ これが日産の最新「“最高級”3列シートSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）パトロ