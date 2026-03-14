S.A.R.が、新曲「Tell me (feat. Skaai)」を3月18日に配信リリース。また、本日3月14日12時より放送のJ-WAVE『BLUE IN GREEN』にてフルサイズで初オンエアされ、同月21日にはsanta（Vo）とImu Sam（Gt/MC）が同番組にゲスト出演する。 （関連：S.A.R.のユニークさを物語ったLIQUIDROOMワンマンスロウなグルーヴのみでフロアを踊らせるライブの興奮） 本作は、ラッパー Skaaiを客演に迎えたコラボ