誰かがわが子を他人に紹介している場面は、何気ないようでいて、ママの心がざわつく瞬間にもなるかもしれません。とくに使われた言葉が曖昧なとき、「それって褒めているの？それとも遠回しなイヤミ？」と引っ掛かりが残ることもあるのではないでしょうか。今回の投稿は、10歳の娘をもつママからです。『10歳になるうちの娘が、ママ友からほかの人に「すっごい元気な子」と紹介されていました。これは褒め言葉ですか？』このひと