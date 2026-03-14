元技術職で３人の息子を育てる理系ママ・宮崎真理さん。書籍『AI×家事 毎日バタバタな３児ママがAIを使ってみたら、一人で悩む時間が消えた。』では、家事と育児のAI活用術を紹介している。「AIに育児を丸投げするな」と批判の声もあがったというが、子どもの勉強サポートから夫婦のコミュニケーションまで、AIとともに子育てすることで見えてきた“家庭の変化”とその実態に迫った。（前後編の後編） 【画像】「明