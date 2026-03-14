元技術職で３人の息子を育てる理系ママ・宮崎真理さんが、AIを家事と育児の領域で活用してみた。書籍『AI×家事 毎日バタバタな３児ママがAIを使ってみたら、一人で悩む時間が消えた。』では、誰でも実践できる60の活用例を紹介。AIを暮らしに取り入れたことで日常はどう変化したのか。著者の宮崎さんに話を聞いた。（前後編の前編） 【画像】AIを家事に活用することで「ゼロから考える負担が減った」と語る宮崎さん なぜAIを家