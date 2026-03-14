新潟県警は13日、人事を発表した。刑事部長には長岡警察署長の松川寛治氏が就任。警備部長には生活安全部長の小森也寸志氏、新潟警察署長に首席監察官の清水文宏氏が充てられた。また、警視正には5人が昇任する予定。警部・同相当職以上は3月23日付、警部補・同相当職以上は3月27日付となる。人事は以下の通り。 ■警視正級 ◆警視正・【刑事部長】松川寛治（長岡警察署長）・【警備部長】小森也寸志（生活安全部長）・【新潟警