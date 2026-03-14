２０２６年３月１１日で東日本大震災の発生から１５年となりました。震災では津波で甚大な被害となりました。 【画像を見る】高さが足りない？本州最南端の町に設置された「津波避難タワー」 そんな中、近畿・徳島で津波被害が心配されるのは南海トラフ地震。今後３０年の発生確率は「６０％から９０％程度以上」とされています。 和歌山県串本町では最悪の場合、地震から最短で２分後に津波が到着するおそれがあり