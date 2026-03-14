お笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基（51）が13日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。タレント指原莉乃（33）とのエピソードを語った。今回のゲストは、指原プロデュースのアイドルグループ「＝LOVE」の大谷映美里。大谷は「指原さんから“私はバラエティーの全ては後藤さんに教えていただいたんだよ”って聞いて。具体的に何を教えたのかなって凄い気になってて」と質問した。「