米ミシガン州のシナゴーグ（ユダヤ教会堂）で起きた事件で、規制線が張られた現場＝13日（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米中西部ミシガン州で武装した男が車でシナゴーグ（ユダヤ教会堂）に突っ込んだ事件で、CNNテレビは13日、レバノンに住む男の親族4人が約1週間前に、イスラエル軍の空爆で死亡していたと報じた。地元首長の話としている。41歳の男はレバノン出身で米国市民権を持っていた。CNNによると、男はレバノンの親