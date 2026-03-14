1月18日の前走日経新春杯で重賞初制覇を飾ったゲルチュタール（牡4＝杉山晴、父ブリックスアンドモルタル）は天皇賞・春（5月3日、京都芝3200メートル）に向かう。14日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。前走後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整中。昨年菊花賞4着に続き、2度目のG1参戦となる。