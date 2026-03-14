関東地方は、春の日差しが戻り、スギ花粉の飛散量が、極めて多くなる見込みです。花粉症の方は、対策を徹底してください。午後の天気です。各地とも晴れるでしょう。沿岸部は北よりの風が強めに吹きそうです。空気が乾いているため、火の取り扱いには注意してください。日中は、13日の寒さからは解放されて、最高気温は、平年並みの14度から15度くらいの所が多いでしょう。週間予報です。15日もおおむね晴れて、春の陽気が続くでし