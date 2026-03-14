元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、13日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日＆ザワつく！路線バスで寄り道の旅合体SP」（午後6時50分）に出演。誕生日プレゼントのお返しについて話した。1月26日の誕生日で還暦を迎えた一茂は、司会のサバンナ高橋茂雄（50）からプレゼントをもらったことを明かした。自身が表紙の38年前の漫画雑誌が額装されたもの。するとバイオリニスト高嶋ちさ子（57）は「プレゼントは保留しても