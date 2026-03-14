芸人の恋愛観をのぞき見できるYouTubeチャンネル『#コイワラ【芸人×恋愛】』のイベント『お昼なのにこんなこと話しちゃいます by #コイワラ』が5月24日、東京・有楽町よみうりホールにて開催される。『お昼なのにこんなこと話しちゃいます by #コイワラ』○エミリンとタナカガがゲストで登場『お昼なのにこんなこと話しちゃいます by #コイワラ』は、YouTubeチャンネル内の人気企画「ケイとCOCOの恋愛相談室」の特別版として、相