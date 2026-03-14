体幹が弱いと不意の事故に巻き込まれる！？こんな人は危険信号！体幹力チェックで調べよう そもそも「体幹」ってなに？ 上半身と下半身を支えるコアの部分 「体幹」とは胸、背中、お腹、腰回りの４つの部位で構成されている胴体のこと。背中を反らしたり、体をねじったりなど背骨や骨盤の向き、角度に影響を与える筋肉が集中しています。体幹を鍛えるというとスポーツ選手のトレーニングを思い浮かべるかもしれませ