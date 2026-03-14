昔、井上光晴さんに小説を書かされる羽目になったことは、昨年の暮れにこのエッセイで触れました。瀬戸内寂聴さんが母について書いた僕のエッセイを読んで、井上さんに「横尾さんに小説を書かせなさい」と言ったことが事の始まりだけれど、今回、ここで紹介するのは母の死にまつわるエピソードです。1964年、東京オリンピックの年に僕はヨーロッパツアーの団体に便乗して、最初で最後と思われる海外旅行に出掛けたのです。手持