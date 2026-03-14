13日夜、長野県岡谷市の岡谷インターチェンジの近くで塗装業者の物置小屋が燃える火事がありました。けがをした人はいませんでした。山崎文好カメラマン「長野道の岡谷インターのそばで建物火災です。建物が激しく燃えています。」勢いよく立ち上る炎と煙。13日午後9時すぎ、岡谷市今井の仲宗根塗装で「建物が燃えている」と近所の人から消防に通報がありました。火は約2時間20分後に消し止められましたが、物置小屋が