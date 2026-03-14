巨人は１４日、ファーム・リーグ開幕戦・オイシックス戦（ジャイアンツタウンスタジアム）を迎える。昨季まで２軍は「イースタン・リーグ」と「ウエスタン・リーグ」の２リーグ制で行われていたが、今季から「ファーム・リーグ」として東地区、中地区、西地区の１リーグ３地区制に変更された。巨人は西武、ＤｅＮＡ、中日、ハヤテベンチャーズ静岡と同じ中地区に所属し、東地区、西地区との交流戦も行われる。ファーム日本