たったこれだけ？とっておきの保存法 冷蔵庫にいつもあるキャベツですが、ちょっと時間が経つと断面が黒っぽくなりやすいですよね。みなさんは最後までおいしく食べきっていますか？今回は、簡単にキャベツを長持ちさせる方法を紹介します。 1週間は楽々もつ！はがして使うだけ 1. キャベツは切らずに、外側から一枚ずつはがして使うだけ！それだけでキャベツの水分をキープできてみずみずしい食感に。 2. キャベツの芯はく