土曜阪神１Ｒを９番人気のシャンデヴィーニュ（牝３歳、栗東・柴田）で制し、管理する柴田卓調教師（４５）＝栗東＝がＪＲＡ初勝利を挙げた。今年の３月に開業し、２戦目での勝利に「実績のない自分に預けてくれたオーナーや、（転厩前に同馬を管理していた）秋山調教師、関わった皆さんに感謝です。自分は最後のバトンを引き継いだだけです」と笑顔で語った。レースは終始、主導権を握り、直線では後続を突き放しての完勝。そ